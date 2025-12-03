Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:57

В ВТБ считают, что крупные банки станут «операционными системами» будущего

Дмитрий Средин Дмитрий Средин Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В течение ближайших 10 лет банки будут становиться одними из ключевых проводников внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в сектор экономики, а финансовая система будущего трансформируется в гибридную. Такое мнение на 16-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» представил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

По словам Дмитрия Средина, ИИ уже сегодня используется для персонализированных предложений для клиентов, а также для скоринга. Далее он будет только глубже встраиваться в операционную деятельность российских компаний — от прогнозирования рыночного спроса и оптимизации запасов до динамического ценообразования и управления рисками в режиме реального времени. Он считает, что экспертиза финансовых институтов сможет помочь клиентам автоматизировать разнообразные цепочки поставок, казначейство, управление ликвидностью в реальном времени, а также создавать «умные» контракты на базе распределенных реестров.

В таком мире роль крупного банка — быть не монополистом инфраструктуры, а оркестратором: соединять государственные и частные платежные решения, классические рынки капитала и «финансовый интернет», обеспечивая непротиворечивость правил, защиту клиентов и устойчивость системы в целом, — подчеркнул Средин.

По мнению старшего вице-президента ВТБ, финансовая система будущего станет гибридной и многослойной: государственные платежные системы будут сосуществовать с децентрализованными сетями, цифровыми валютами, токенизированными активами и новейшими форматами международных расчетов.

Ранее Средин отметил, что в условиях высоких процентных ставок компании сталкиваются с ростом стоимости заимствований и увеличением процентной нагрузки. Это заметно ограничивает возможности для развития и заставляет бизнес осторожнее подходить к новым инвестиционным решениям.

