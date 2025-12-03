Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:55

Три ингредиента для ароматного печенья: готовлю быстрый десерт к чаю без муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это печенье — настоящая магия простоты, когда из минимума продуктов получается нежный и вкусный десерт. Натуральная сладость банана и аромат кокосовой стружки создают идеальный дуэт, а шоколадная глазурь добавляет праздничную нотку. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю или сделать полезный перекус для детей.

Готовлю я так: два спелых банана разминаю вилкой до состояния пюре и смешиваю с 180 граммами кокосовой стружки. Даю массе постоять 5–7 минут — стружка впитает влагу, и смесь станет более плотной. Формирую небольшие печенья, выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180°C 10–12 минут до легкого румянца. Пока печенье остывает, растапливаю на водяной бане белый и молочный шоколад (примерно 25 граммов на каждое печенье) и поливаю им готовые изделия. Шоколад быстро застывает, создавая хрустящую глазурь.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

