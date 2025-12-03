«Душевный порыв»: Путин выделил общее желание всех волонтеров

Все волонтеры из разных стран объединены общим желанием оказывать помощь людям, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе» лучшим волонтерам и активистам. Он призвал добровольцев в зоне СВО быть аккуратными и соблюдать правила безопасности, передает ТАСС.

Всех объединяет в данном случае общее стремление помогать людям. Это такой душевный порыв, который реально людей объединяет, — сказал он.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО со стороны волонтерских организаций. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев в День волонтера вручил награды лучшим участникам движения «Волонтеры Подмосковья». В него вошло свыше 130 добровольческих и молодежных организаций, в которых состоит более 60 тысяч активистов.