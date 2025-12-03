Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:52

«Душевный порыв»: Путин выделил общее желание всех волонтеров

Путин: волонтеров объединяет общее желание помогать людям

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Все волонтеры из разных стран объединены общим желанием оказывать помощь людям, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе» лучшим волонтерам и активистам. Он призвал добровольцев в зоне СВО быть аккуратными и соблюдать правила безопасности, передает ТАСС.

Всех объединяет в данном случае общее стремление помогать людям. Это такой душевный порыв, который реально людей объединяет, — сказал он.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО со стороны волонтерских организаций. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев в День волонтера вручил награды лучшим участникам движения «Волонтеры Подмосковья». В него вошло свыше 130 добровольческих и молодежных организаций, в которых состоит более 60 тысяч активистов.

