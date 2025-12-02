Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:35

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодний стол — это территория изысканных экспериментов и любимой классики. Если вы ищете блюдо, которое удивит гостей необычной подачей, но при этом останется нежным, сытным и очень домашним, печеночный торт станет вашим козырем. Этот изящный торт из тончайших блинчиков из печени, прослоенных воздушным сырным кремом, ломает все стереотипы о субпродуктах. Он выглядит празднично и дорого, а его вкус — тонкий, гармоничный, без малейшего намека на горечь — покоряет даже самых убежденных скептиков. Это идеальная холодная закуска, которая прекрасно готовится заранее, позволяя хозяйке встретить праздник без суеты у плиты.

Вам понадобится: 600 г говяжьей печени, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, 100 мл молока, 1 луковица, соль, перец. Для крема: 3 плавленых сырка (по 100 г), 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, зелень укропа. Печень и лук измельчите в блендере до однородности. В массу добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. На хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом, жарьте тонкие блинчики с двух сторон до готовности. Для крема натрите охлажденные сырки на мелкой терке, смешайте со сметаной, пропущенным через пресс чесноком и мелко рубленным укропом. Каждый остывший блинчик густо смажьте кремом, сложите стопкой. Готовый торт сверху и сбоку полностью обмажьте оставшимся кремом. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей украсьте гранатовыми зернами или веточками зелени.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

