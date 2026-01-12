Один большой салат вместо ужина: «Муравейник» с черносливом и жареными грибами. Сытная сказка с неожиданным вкусом

Этот салат — настоящая вкусовая сказка, где удивительным образом сочетаются нежные, солоноватые и сладковатые ноты. Его главное очарование — в контрасте: сочная копченая курица, мясистые жареные грибы, сладкий чернослив и хрустящая лапша создают невероятно богатую палитру. А его эффектный вид, напоминающий настоящий муравейник, делает блюдо центром праздничного или просто очень сытного семейного ужина. Это именно тот случай, когда салат не требует дополнений, будучи абсолютно самодостаточным и запоминающимся кулинарным произведением.

Для салата подготовьте: 400 граммов копченой курицы, 300 граммов свежих шампиньонов, 150 граммов чернослива без косточек, 100 граммов тонкой вермишели или фунчозы, 1 крупную луковицу, 3 отварных яйца, 200 граммов майонеза, растительное масло для жарки. Вермишель отварите до готовности и обжарьте в масле до хрустящего состояния, остудите. Грибы и лук нарежьте и обжарьте вместе до золотистого цвета. Курицу, яйца и размоченный в кипятке чернослив нарежьте соломкой. Все подготовленные ингредиенты, кроме вермишели, смешайте в большой миске и заправьте майонезом. Готовую смесь выложите на блюдо высокой горкой. Обильно обсыпьте ее со всех сторон хрустящей обжаренной вермишелью, формируя «муравейник». Дайте салату настояться в холодильнике один-два часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.