Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:00

Один большой салат вместо ужина: «Муравейник» с черносливом и жареными грибами. Сытная сказка с неожиданным вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящая вкусовая сказка, где удивительным образом сочетаются нежные, солоноватые и сладковатые ноты. Его главное очарование — в контрасте: сочная копченая курица, мясистые жареные грибы, сладкий чернослив и хрустящая лапша создают невероятно богатую палитру. А его эффектный вид, напоминающий настоящий муравейник, делает блюдо центром праздничного или просто очень сытного семейного ужина. Это именно тот случай, когда салат не требует дополнений, будучи абсолютно самодостаточным и запоминающимся кулинарным произведением.

Для салата подготовьте: 400 граммов копченой курицы, 300 граммов свежих шампиньонов, 150 граммов чернослива без косточек, 100 граммов тонкой вермишели или фунчозы, 1 крупную луковицу, 3 отварных яйца, 200 граммов майонеза, растительное масло для жарки. Вермишель отварите до готовности и обжарьте в масле до хрустящего состояния, остудите. Грибы и лук нарежьте и обжарьте вместе до золотистого цвета. Курицу, яйца и размоченный в кипятке чернослив нарежьте соломкой. Все подготовленные ингредиенты, кроме вермишели, смешайте в большой миске и заправьте майонезом. Готовую смесь выложите на блюдо высокой горкой. Обильно обсыпьте ее со всех сторон хрустящей обжаренной вермишелью, формируя «муравейник». Дайте салату настояться в холодильнике один-два часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Купила пачку красной рыбки и сделала из оливье шедевр. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный
Общество
Купила пачку красной рыбки и сделала из оливье шедевр. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный
Наш семейный хит — салат «Солнечный» с крабовыми палочками и кукурузой. Яркий, веселый и исчезает за секунды
Общество
Наш семейный хит — салат «Солнечный» с крабовыми палочками и кукурузой. Яркий, веселый и исчезает за секунды
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Семья и жизнь
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Беру капусту, пару яиц и готовлю запеканку прямо в сковороде: обалденная вкуснятина на завтрак
Общество
Беру капусту, пару яиц и готовлю запеканку прямо в сковороде: обалденная вкуснятина на завтрак
Обалденный рецепт ужина без мяса: вкуснятина за копейки из капусты и риса
Общество
Обалденный рецепт ужина без мяса: вкуснятина за копейки из капусты и риса
салаты
закуски
ужины
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина четыре года молилась Шреку
Еврокомиссия заявила о готовности ужесточить санкции против Ирана
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.