Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:35

Встречайте торт «Картошка» по-новому: с печеньем, какао и апельсиновым ликером. Вкус из детства, но гораздо интереснее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот десерт — мост между теплыми воспоминаниями о детстве и изысканным вкусом взрослой жизни. Знакомый всем с советских времен торт «Картошка» предстает в новом, утонченном обличье. Классическое сочетание печенья и какао получает неожиданный и яркий поворот благодаря цитрусовым нотам апельсинового ликера. Он добавляет легкую, солнечную горчинку и бесподобный аромат, превращая простой десерт в изящное лакомство, которое оценят даже самые взыскательные гурманы.

Для торта вам потребуется: 400 г песочного или сливочного печенья, 150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 4 ст. л. какао-порошка, 3 ст. л. апельсинового ликера (можно заменить апельсиновым соком), 50 мл молока. Печенье измельчите в мелкую крошку блендером или через пакет скалкой. Размягченное масло взбейте с сахарной пудрой до белизны. Добавьте какао, ликер и молоко, тщательно перемешайте. Соедините масляную смесь с крошкой печенья и вымесите до однородной пластичной массы. Сформируйте из массы небольшие продолговатые «картошки», обваляйте их в какао или кокосовой стружке. Уберите тортики в холодильник для стабилизации минимум на 2–3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Кофе, коньяк и крем из маскарпоне — это не тирамису, а торт «Итальянские каникулы». Вкус, от которого кружится голова
Общество
Кофе, коньяк и крем из маскарпоне — это не тирамису, а торт «Итальянские каникулы». Вкус, от которого кружится голова
Это не пирог, а нежность! Венгерский торт «Сметанник» с лимонной цедрой — воздушный, слегка влажный и безумно простой
Общество
Это не пирог, а нежность! Венгерский торт «Сметанник» с лимонной цедрой — воздушный, слегка влажный и безумно простой
Этот кляр делает сухую рыбу сочной: минтай в майонезной оболочке — с хрустящей корочкой
Общество
Этот кляр делает сухую рыбу сочной: минтай в майонезной оболочке — с хрустящей корочкой
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Общество
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Не пирог, а золото: пышный бисквит и сладкая творожная начинка — повторит даже новичок в выпечке
Общество
Не пирог, а золото: пышный бисквит и сладкая творожная начинка — повторит даже новичок в выпечке
торты
рецепты
выпечка
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина четыре года молилась Шреку
Еврокомиссия заявила о готовности ужесточить санкции против Ирана
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.