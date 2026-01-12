Встречайте торт «Картошка» по-новому: с печеньем, какао и апельсиновым ликером. Вкус из детства, но гораздо интереснее

Этот десерт — мост между теплыми воспоминаниями о детстве и изысканным вкусом взрослой жизни. Знакомый всем с советских времен торт «Картошка» предстает в новом, утонченном обличье. Классическое сочетание печенья и какао получает неожиданный и яркий поворот благодаря цитрусовым нотам апельсинового ликера. Он добавляет легкую, солнечную горчинку и бесподобный аромат, превращая простой десерт в изящное лакомство, которое оценят даже самые взыскательные гурманы.

Для торта вам потребуется: 400 г песочного или сливочного печенья, 150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 4 ст. л. какао-порошка, 3 ст. л. апельсинового ликера (можно заменить апельсиновым соком), 50 мл молока. Печенье измельчите в мелкую крошку блендером или через пакет скалкой. Размягченное масло взбейте с сахарной пудрой до белизны. Добавьте какао, ликер и молоко, тщательно перемешайте. Соедините масляную смесь с крошкой печенья и вымесите до однородной пластичной массы. Сформируйте из массы небольшие продолговатые «картошки», обваляйте их в какао или кокосовой стружке. Уберите тортики в холодильник для стабилизации минимум на 2–3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.