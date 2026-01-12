Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 22:31

Беру творог и манку — через 40 минут обалденный пирог уже на столе: чудо-рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру творог и манку, и через 40 минут обалденный пирог уже на столе. Это простой, быстрый чудо-рецепт десерта, который одновременно напоминает нежную творожную запеканку и чизкейк.

Его вкус — нежный, слегка влажный, с яркой творожной ноткой и приятной, однородной текстурой, которую обеспечивает манная крупа.

Для приготовления вам понадобится: 600 г творога (мягкого, 5–9%), 3 яйца, 100 г манной крупы, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для выпечки (около 22 см) смажьте маслом и присыпьте манкой или мукой. В глубокой миске смешайте творог и яйца до однородной массы (можно использовать блендер). Добавьте сахар, ванилин, соль и снова перемешайте. Всыпьте манную крупу и разрыхлитель, аккуратно вмешайте лопаткой до однородности. Дайте тесту постоять 10–15 минут, чтобы манка немного набухла и впитала влагу. Вылейте тесто в подготовленную форму, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут.

Важный момент: после выключения духовки приоткройте дверцу и дайте пирогу постоять там еще 10–15 минут, чтобы он не опал от резкого перепада температуры.

Ранее стало известно, как приготовить наполеон в банке: упрощенный рецепт торта.

Проверено редакцией
