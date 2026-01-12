Салат на каждый день из 3 ингредиентов: элементарный рецепт, который скрасит любой ужин

Этот салат из трех ингредиентов, не считая майонеза, готовится по элементарному рецепту и идеально скрасит любой ужин. Это сытно, полезно и невероятно просто, подходит на каждый день.

Для салата вам понадобится: 1–2 средние свежие моркови, 1 крупный свежий огурец, 100–150 г твердого сыра. Для заправки возьмите майонез и соль. Морковь тщательно вымойте и очистите от кожуры. Натрите ее на крупной терке прямо в салатник. Огурец вымойте. Если кожура жесткая или горькая, можно очистить ее. Натрите огурец на той же крупной терке или нарежьте мелкой соломкой. Сыр также натрите на крупной терке. Добавьте тертые овощи и сыр в салатник. Добавьте 2–3 столовые ложки майонеза и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Салат готов к подаче! Его можно есть сразу или дать немного настояться в холодильнике 10–15 минут. Это блюдо отлично подходит как самостоятельный легкий перекус, гарнир к мясу или добавка к основному обеду.

