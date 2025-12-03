Сметанный торт на Новый год: не нужно тратиться на дорогие десерты, тут все просто и без затрат

Больше не нужно тратиться на дорогие десерты! Приготовьте сметанный торт на Новый год. В этом рецепте все просто и без трат.

Для коржа вам понадобится: 4 яйца, 150 г сахара, 200 г муки, 30 г какао, 1 ч. л. соды. Для крема: 500 г сметаны, 150 г сахара, 1 банка консервированных ананасов. Духовку разогрейте до 180°C. Взбейте яйца с сахаром, добавьте просеянную муку с какао и содой. Выпекайте 25–30 минут. Готовый остывший корж поломайте на небольшие кусочки. Сметану взбейте с сахаром. Ананасы измельчите. Форму или салатницу застелите пищевой пленкой. Выкладывайте слоями: кусочки бисквита, сметанный крем, ананасы. Повторите слои. Уберите в холодильник на 6–8 часов. Затем переверните на блюдо и снимите пленку.

Вкус этого торта — невероятно нежный: влажные шоколадные кусочки бисквита, воздушный сметанный крем и сочные ананасы создают идеальную гармонию. Это настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить впечатляющий десерт с минимальными затратами!

