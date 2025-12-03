Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря

Российские штурмовики в ближнем бою зачистили опорный пункт ВСУ в Доброполье Запорожской области, сообщил штурмовик 37-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Шрам. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 3 декабря?

Зачистили украинский опорный пункт

Боекомплекта на опорном пункте было очень много, признался российский военный. В частности, боеприпасы для гранатометов и патроны.

«Подходили к опорнику, был контакт. Завязался бой. Я из гранатомета повредил им БК (боекомплект — ред. NEWS.ru). Одного убил, второго в стрелковом бою положили. Еще двое убежали, бросили БК», — отметил штурмовик.

Сбили 52 гексакоптера ВСУ Vampire за сутки

Военнослужащие Западной группировки войск за прошедшие сутки сбили шесть беспилотников самолетного типа и 52 тяжелых ударных гексакоптеров Vampire ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами группировки сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 52 тяжелых ударных гексакоптеров противника типа Vampire. Кроме того вскрыты и уничтожены 13 станций радиоэлектронной борьбы, 32 пункта управления беспилотной авиацией и 4 полевых склада боеприпасов», — добавил он.

Расчет БПЛА уничтожил живую силу противника у Купянска

Расчет беспилотника «Молния» Войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Беспилотники преодолели воздействие систем РЭБ и рубежи ПВО противника и успешно поразили выявленные цели», — следует из заявления.

Благодаря специальной конструкции беспилотники «Молния» могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность.

Сорвали попытку ротации ВСУ

Подразделение Войск беспилотных систем Южной группировки войск сорвало попытку ВСУ провести ротацию, уничтожив пикап противника.

«Операторами подразделения Войск беспилотных систем Южной группировки войск на Константиновском направлении фронта сорвана попытка ротации военнослужащих ВСУ. Точным ударом FPV-дрона сожжен пикап ВСУ, пытавшийся доставить пятерых украинских солдат на позиции», — информировала пресс-служба российского оборонного ведомства.

Армия РФ уничтожила три пункта управления БПЛА

Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили за сутки три пункта управления дронами, два наземных робототехнических комплекса ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем группировки на Северском направлении поражены три пункта управления беспилотной авиации противника, четыре блиндажа и антенна связи. На краматорском направлении войсками беспилотных систем уничтожены два блиндажа живой силы ВСУ, три дрона противника, терминал спутниковой связи Starlink. В районе южнее Константиновки беспилотные подразделения поразили два наземных робототехнических комплекса, два дрона противника и три блиндажа ВСУ», — указал военный.

Поразили дрон-камикадзе «Дартс» ВСУ

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил украинский дрон-камикадзе «Дартс» на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) „Стрела-10“ алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ в ходе боевого дежурства успешно уничтожил ударный дрон-камикадзе самолетного типа „Дартс“ формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

