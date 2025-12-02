Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Министерство обороны России сообщило об освобождении города Волчанска Харьковской области, а также ряда других населенных пунктов. Служба внешней разведки РФ предупреждает Париж, что появление французских ЧВК на Украине будет воспринято как непосредственное участие Пятой республики в конфликте. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Минобороны РФ отчиталось об освобождении еще четырех населенных пунктов

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Отмечается, что операцию по установлению контроля над ними провели подразделения Восточной группировки войск.

Помимо этого, сообщалось, что бойцы Северной группировки освободили город Волчанск, расположенный в Харьковской области. В свою очередь военные из группировки войск «Центр» успешно провели финальную фазу освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.

На этом фоне военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что освобождение Красноармейска является знаковым событием, которое предоставит ВС РФ возможность продвижения к Славяно-Краматорской агломерации. По его словам, российская армия ускорит темпы наступления, вызывая недовольство в европейских странах.

Он добавил, что освобождение Волчанска открывает путь к расширению зоны безопасности в Харьковской области. По мнению военэксперта, дальнейшее продвижение приведет к Изюму и Балаклее — городам, которые ВС РФ покинули осенью 2022 года. Дандыкин указал, что это вызывает сильное раздражение у Европы и вдохновляет тех, кто поддерживает российских бойцов на передовой.

Также Дандыкин предположил, что Вооруженные силы России могут освободить Северск и Гуляйполе до конца 2025 года. По его словам, наступательный потенциал армии РФ позволяет ставить такие задачи даже в условиях ожесточенного сопротивления противника. Военэксперт подчеркнул, что российские войска «набирают обороты и идут вперед».

В то же время военный корреспондент Александр Коц отметил, что освобождение Волчанска является демонстрацией высшего пилотажа в международной дипломатии со стороны российских военнослужащих. По его словам, ВС РФ каждый день усиливают переговорные позиции Москвы.

Военкор добавил, что освобождение Волчанска позволило российской армии частично закрыть вопрос создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями. Он подчеркнул, что теперь противнику будет гораздо сложнее атаковать российский регион беспилотниками и артиллерией.

Кроме того, Коц написал, что после освобождения Красноармейска можно наступать на Доброполье. По его мнению, это открывает дорогу на линию Дружковка — Краматорск — Славянск с запада, где Вооруженные силы Украины не готовились к обороне.

Он добавил, что, отталкиваясь от Доброполья, возможно организовать наступление на северо-западном направлении, направляясь к пограничной зоне, объединяющей территории ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей возле населенных пунктов Бузиновка и Новопокровка. Такой маневр, по словам военкора, обеспечит полный контроль над западной границей ДНР. Еще одна стратегия заключается в переброске освободившихся подразделений центра на юг, оказывая содействие подразделениям, ведущим боевые действия в Константиновке, резюмировал Коц.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что серьезных линий обороны ВСУ на участке от поселка Ямполь до Славянска на севере ДНР не фиксируется. По его словам, противник уже порядка четырех-пяти месяцев пытается обустроить их в самом городе, конкретно — на его окраине. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.

Россия предупредила Францию о последствиях отправки ЧВК на Украину

В Службе внешней разведки РФ заявили, что наличие на Украине французских частных военных компаний будет расцениваться Россией как прямое участие Франции в боевых действиях. По данным ведомства, Париж продолжает искать способы прямого вовлечения в украинский конфликт.

Как пояснили в СВР, речь идет о правительственном декрете республики № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения». По мнению разведки, Киеву требуются иностранные ЧВК, оснащенные современным западным, в первую очередь французским, вооружением, для решения многих проблем военно-технического характера. Однако в случае появления на Украине наемники станут законной первоочередной целью для Вооруженных сил России.

В то же время в разведке указали, что украинская система противовоздушной обороны, включая мобильные группы и имеющиеся в распоряжении истребители F-16, не способна эффективно перехватывать российские воздушные цели. Там добавили, что освоение новой техники, такой как французские самолеты Mirage и другие образцы вооружения, требует значительного времени и высокого уровня подготовки специалистов.

«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что окружение Вооруженных сил Украины в Димитрове полностью лишит Киев элитных войск. По его словам, группировка противника численностью до 1,5 тыс. человек оказалась в кольце после отступления из Красноармейска.

Кнутов уточнил, что в котле находятся наиболее подготовленные подразделения, которые были ранее переброшены с Сумского, Харьковского и Запорожского направлений. По его словам, после уничтожения данной группировки украинской армии будет нанесен «мощнейший удар».

Эксперт также отметил, что вероятность массовой сдачи в плен всего полка Вооруженных сил Украины является крайне низкой. Он добавил, что подобных прецедентов в текущем конфликте до сих пор не наблюдалось.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

