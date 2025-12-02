Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Запорожье

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что операцию по установлению контроля над ними провели подразделения Восточной группировки войск.

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области, — сказано в сообщении.

Помимо этого, сообщалось, что бойцы Северной группировки освободили город Волчанск, расположенный в Харьковской области. В свою очередь военные из группировки войск «Центр» успешно провели финальную фазу освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования погранслужбы Украины вместе с начальством. По информации источников, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска.