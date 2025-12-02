Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:34

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Запорожье

Минобороны: ВС России освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что операцию по установлению контроля над ними провели подразделения Восточной группировки войск.

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области, — сказано в сообщении.

Помимо этого, сообщалось, что бойцы Северной группировки освободили город Волчанск, расположенный в Харьковской области. В свою очередь военные из группировки войск «Центр» успешно провели финальную фазу освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования погранслужбы Украины вместе с начальством. По информации источников, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска.

Россия
ВС РФ
Минобороны РФ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ
В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.