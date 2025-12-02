День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:20

Стало известно, какие города армия России может освободить до Нового года

Военэксперт Дандыкин: Северск и Гуляйполе могут быть освобождены к Новому году

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России могут освободить Северск и Гуляйполе до конца 2025 года, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, наступательный потенциал армии РФ позволяет ставить такие задачи даже в условиях ожесточенного сопротивления противника.

Несколько городов в настоящее время освобождаются ВС РФ. Это Северск, Красный Лиман, Гуляйполе на Запорожском направлении и Мирноград. Я думаю, там тоже достаточно быстро будет решен вопрос, хотя продолжаются очень жесткие бои. Вполне вероятно, что к Новому году сможем освободить все эти населенные пункты, особенно Мирноград, тот же Северск и Гуляйполе. Вполне возможно, что так и будет. Хотя Гуляйполе очень укрепленный город перед Запорожьем. Армия РФ набирает обороты и идет вперед, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске ДНР после освобождения налаживается мирная жизнь. По словам военнослужащего группировки войск «Центр» Владислава Ивекеева, местные жители искренне рады тому, что город был взят под контроль Вооруженными силами России.

Россия
СВО
Гуляйполе
Северск
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 декабря
Россияне заработают на вкладах почти 10 трлн рублей
В одном регионе введут штрафы для владельцев нелегальных гостевых домов
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.