Стало известно, какие города армия России может освободить до Нового года Военэксперт Дандыкин: Северск и Гуляйполе могут быть освобождены к Новому году

Вооруженные силы России могут освободить Северск и Гуляйполе до конца 2025 года, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, наступательный потенциал армии РФ позволяет ставить такие задачи даже в условиях ожесточенного сопротивления противника.

Несколько городов в настоящее время освобождаются ВС РФ. Это Северск, Красный Лиман, Гуляйполе на Запорожском направлении и Мирноград. Я думаю, там тоже достаточно быстро будет решен вопрос, хотя продолжаются очень жесткие бои. Вполне вероятно, что к Новому году сможем освободить все эти населенные пункты, особенно Мирноград, тот же Северск и Гуляйполе. Вполне возможно, что так и будет. Хотя Гуляйполе очень укрепленный город перед Запорожьем. Армия РФ набирает обороты и идет вперед, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске ДНР после освобождения налаживается мирная жизнь. По словам военнослужащего группировки войск «Центр» Владислава Ивекеева, местные жители искренне рады тому, что город был взят под контроль Вооруженными силами России.