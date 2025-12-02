Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:53

В ДНР раскрыли правду об обороне ВСУ на севере республики

Пушилин: серьезных линий обороны ВСУ на севере ДНР не зафиксировали

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Серьезных линий обороны ВСУ на участке от поселка Ямполь до города Славянска на севере ДНР не фиксируется, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, противник уже порядка четырех-пяти месяцев «строит в самом Славянске, на окраине города». Министерство обороны не комментировало эти данные.

Там, дальше, от Ямполя до Славянска, где линии обороны [ВСУ]? Мы пока их, в общем-то, серьезных укреплений не фиксируем. Видим, что они уже порядка четырех-пяти месяцев строят в самом Славянске, на окраине города, но до Славянска — там же ничего и нет, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются выстроить хоть какие-то линии укреплений ближе к Славянску и удерживают наступление ВС России в районе Ямполя. По его словам, после освобождения Платоновки российские солдаты взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом — это позволило ликвидировать одну из основных логистических линий противника. Министерство обороны не комментировало эти данные.

