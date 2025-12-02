В ДНР раскрыли правду об обороне ВСУ на севере республики

Серьезных линий обороны ВСУ на участке от поселка Ямполь до города Славянска на севере ДНР не фиксируется, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, противник уже порядка четырех-пяти месяцев «строит в самом Славянске, на окраине города». Министерство обороны не комментировало эти данные.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются выстроить хоть какие-то линии укреплений ближе к Славянску и удерживают наступление ВС России в районе Ямполя. По его словам, после освобождения Платоновки российские солдаты взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом — это позволило ликвидировать одну из основных логистических линий противника. Министерство обороны не комментировало эти данные.