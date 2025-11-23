«Противник цепляется»: глава ДНР о тактике ВСУ на одном из направлений Пушилин: ВСУ хотят выстроить линии укрепления ближе к Славянску

ВСУ пытаются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к Славянску и удерживают наступление ВС России в районе Ямполя на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, после освобождения Платоновки российские солдаты взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом — это позволило ликвидировать одну из основных логистических линий противника.

Противник цепляется по-прежнему, видит последующие риски. Я думаю, что, сдерживая продвижение наших подразделений в районе населенного пункта Ямполь, противник старается обустроить хоть какие-то линии укрепления ближе к Славянску, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. Как указал военный эксперт Виталий Киселев, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажки в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.