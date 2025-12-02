Освобождение Волчанска в Харьковской области является демонстрацией высшего пилотажа в международной дипломатии со стороны российских военнослужащих, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, ВС РФ каждый день усиливают переговорные позиции Москвы.

Русский солдат демонстрирует высший пилотаж в международной дипломатии, ежедневно усиливая нашу переговорную позицию, — говорится в сообщении.

Военкор добавил, что освобождение Волчанска позволило российской армии частично закрыть вопрос создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями. Он подчеркнул, что теперь противнику будет гораздо сложнее атаковать российский регион беспилотниками и артиллерией.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск. Он передал теплые слова личному составу и командованию. По данным источника в силовых структурах, в ходе операции в Волчанске украинская армия потеряла более 23 тыс. военнослужащих.