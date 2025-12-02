Белоусов поздравил военных с освобождением Волчанска

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области, передает Минобороны РФ. По данным МО, он передал теплые слова личному составу и командованию.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Волчанск Харьковской области, — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования погранслужбы Украины вместе с начальством. По информации источников, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска. По уточнению источника в российских силовых структурах, военнослужащие ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием с целью задержать продвижение бойцов российской группировки войск «Север».