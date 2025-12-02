День матери
02 декабря 2025 в 03:54

Стало известно о потерях ВСУ в боях за Волчанск

ТАСС: ВСУ потеряли более 23 тысяч человек при обороне Волчанска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ходе освободительной операции ВС РФ в Волчанске ВСУ потеряли более 23 тысяч бойцов, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. В источнике добавили, что за период 18-месячных боевых действий украинская армия также лишилась почти половины своего личного состава.

Противник понес значительные потери — более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки. Суточные потери составили больше 40 человек в среднем убитыми и ранеными, — сказано в сообщении.

Для обороны города украинское командование привлекло 33 батальона с усиленной бронетехникой, подчеркнули представитель силовых структур РФ. Общая численность группировки ВСУ в этом районе превышала пятьдесят тысяч военнослужащих, заключил он.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области. По данным Минобороны, он передал теплые слова личному составу и командованию.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска. По уточнению источника в российских силовых структурах, военнослужащие ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием с целью задержать продвижение бойцов российской группировки войск «Север».

Украина
ВСУ
Волчанск
потери
