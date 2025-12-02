Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:57

Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Чечню

Генерал Липовой: дроны ВСУ могли быть запущены на Чечню со стороны Казахстана

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Беспилотники Вооруженных сил Украины могли быть запущены на территорию Чечни со стороны Казахстана, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинская армия рассчитывает на элемент внезапности при выполнении своих атак.

Откуда дроны могли прилететь на Чечню, вопрос стоит открыто. Я думаю, российские правоохранительные органы разберутся. Но надо не забывать о том, что территория как Чечни, так и Дагестана находятся в непосредственной близости от Казахстана. Оттуда, возможно, БПЛА могли быть запущены из каких-нибудь автомобильных средств, на которых они перевозятся. Вся хитрость заключается в том, что обычно все средства ПВО смотрят на запад, а тут они прилетают с востока, и это фактор неожиданности, на который рассчитывают ВСУ, — предположил Липовой.

Он отметил, что планы украинских военных не осуществились, так как запущенные ими дроны были ликвидированы. Российские системы противовоздушной обороны, по словам Липового, работают на высоком профессиональном уровне.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь российские системы ПВО успешно сбили 45 украинских беспилотников над различными регионами страны. Четыре дрона были уничтожены территорией Чеченской Республики.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
