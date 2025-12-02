День матери
02 декабря 2025 в 07:24

Полсотни дронов пытались ночью атаковать Россию

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Российские силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что четыре — над Чечней.

14 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Краснодарского края, шесть — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Волгоградской области, — добавили там.

Еще два дрона сбили над территорией Ростовской области. По одному над территорией Орловской, Липецкой, Тверской области. Кроме того, нейтрализованы три БПЛА над акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что осколки беспилотников ВСУ повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Краснодарском крае. В оперативном штабе региона рассказали, что фрагменты БПЛА упали в поселке городского типа Ильский, в трех домах были выбиты стекла. Пострадавших не было, на месте происшествия работали представители профильных служб.

До этого стало известно, что над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, никто не пострадал.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
атаки
ВСУ
ПВО
