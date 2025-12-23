Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:37

Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику

ВС РФ: свастика в кино или учебниках не будет считаться пропагандой нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд РФ разъяснил, когда демонстрация нацисткой символики должна повлечь за собой уголовную ответственность: преступлением считается не сам факт показа символа, а одобрение нацистской идеологии. Поправки к закону «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» обсудили на пленуме под председательством Игоря Краснова, трансляция заседания велась во «ВКонтакте».

Согласно позиции пленума, если символика используется для того, чтобы сформировать негативное отношение к нацизму, например, в исторических фильмах, антифашистских карикатурах или научных работах — это не является экстремизмом. Судьи обязаны проверять, был ли у человека умысел оправдать запрещенную идеологию или же он, напротив, ее осуждал. Это должно защитить от преследований тех, кто использует изображения в образовательных или творческих целях.

Пока документ направлен на финальную доработку в редакционную комиссию, но его основной смысл уже понятен: суды должны перестать штамповать приговоры «просто за картинку». Пропаганда — это всегда умышленное действие по созданию «привлекательного образа» преступных организаций. Для оценки таких дел судам теперь официально рекомендовано учитывать примечания к закону, которые выводят критику нацизма из-под удара силовых структур.

Ранее жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за фотографию торта с запрещенной символикой. Мужчина разместил в соцсети снимок торта с «воровскими звездами» и надписью «От родителей и жены. АУЕ» («Арестантский уклад един», движение признано в РФ экстремистским и террористическим, деятельность запрещена).

Верховный суд
нацизм
пропаганда
символы
экстремизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-5 артистов с самими дорогими новогодними прайсами
Россиянам рассказали, как изменятся цены на новогодние сладкие наборы
Экс-депутат Рады усомнился в словах Зеленского о «секретных» гарантиях США
В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.