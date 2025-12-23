Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику ВС РФ: свастика в кино или учебниках не будет считаться пропагандой нацизма

Верховный суд РФ разъяснил, когда демонстрация нацисткой символики должна повлечь за собой уголовную ответственность: преступлением считается не сам факт показа символа, а одобрение нацистской идеологии. Поправки к закону «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» обсудили на пленуме под председательством Игоря Краснова, трансляция заседания велась во «ВКонтакте».

Согласно позиции пленума, если символика используется для того, чтобы сформировать негативное отношение к нацизму, например, в исторических фильмах, антифашистских карикатурах или научных работах — это не является экстремизмом. Судьи обязаны проверять, был ли у человека умысел оправдать запрещенную идеологию или же он, напротив, ее осуждал. Это должно защитить от преследований тех, кто использует изображения в образовательных или творческих целях.

Пока документ направлен на финальную доработку в редакционную комиссию, но его основной смысл уже понятен: суды должны перестать штамповать приговоры «просто за картинку». Пропаганда — это всегда умышленное действие по созданию «привлекательного образа» преступных организаций. Для оценки таких дел судам теперь официально рекомендовано учитывать примечания к закону, которые выводят критику нацизма из-под удара силовых структур.

Ранее жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за фотографию торта с запрещенной символикой. Мужчина разместил в соцсети снимок торта с «воровскими звездами» и надписью «От родителей и жены. АУЕ» («Арестантский уклад един», движение признано в РФ экстремистским и террористическим, деятельность запрещена).