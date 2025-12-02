ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск: новости СВО на утро 2 декабря

ВС РФ освободили Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также успешно форсировали реку Бахмутку под Северском, ВСУ при этом понесли значительные потери на Красноармейском направлении. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о потерях ВСУ в боях за Волчанск

В ходе освободительной операции ВС РФ в Волчанске ВСУ потеряли более 23 тыс. бойцов, сообщили в российских силовых структурах. В источнике добавили, что за период 18-месячных боевых действий украинская армия также лишилась почти половины своего личного состава.

Для обороны города украинское командование привлекло 33 батальона с усиленной бронетехникой, подчеркнул представитель силовых структур РФ. Общая численность группировки ВСУ в этом районе превышала 50 тыс. военнослужащих, заключил он.

Российские войска форсировали реку Бахмутку под Северском

Российские военные успешно форсировали реку Бахмутку под Северском в ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделения преодолели водную преграду и закрепились на противоположном берегу.

Украинские силы пытаются оказывать сопротивление, поскольку продвижение создает угрозу их позициям, добавил Марочко. Операция позволяет российским войскам развивать наступление на стратегически важном направлении, заключил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Боец «Центра» Владислав Ивекеев заявил, что местные жители искренне рады освобождению города и помогают российским военнослужащим. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в свою очередь поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск. По данным МО, он передал теплые слова личному составу и командованию.

Стало известно о сотнях погибших бойцов ВСУ у Красноармейска

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук доложил о значительных потерях противника на Красноармейском направлении, передает пресс-служба Кремля. По его словам, лесополосы в районе боевых действий завалены телами сотен украинских военнослужащих.

Указанные потери связаны с попытками украинского командования деблокировать окруженный город, отметил Солодчук. Данная информация была представлена в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Окруженные под Красноармейском войска ВСУ ликвидированы

Путину также доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, сообщил Песков. По его словам, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук отчитался президенту о взятии южной части города Димитрова, передает пресс-служба Кремля.

В свою очередь командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Он также рассказал, как продвигается работа в Красноармейске после его освобождения.

