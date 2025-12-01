День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 20:00

Зеленский за бортом, «привет» Макрону, «новогодние» штрафы: что дальше

Фото: NEWS.ru
Точечный удар «Искандера» по аэропорту в Одессе назвали «приветом» для президента Франции Эммануэля Макрона, мирный план по Украине будет подписывать не глава страны Владимир Зеленский, за украшение окон гирляндами можно получить штраф — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Искандер» в Одессе передал «привет» Макрону

ВС России нанесли удар «Искандером» по аэропорту в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В результате точечного удара были ликвидированы французские пилоты, рассказали инсайдеры. По их словам, так при помощи ракет был передан «привет Макрону».

«Вечером 29 ноября российская баллистическая ракета „Искандер-М“ поразила район международного аэропорта Одессы. Уничтожены несколько пилотов, в том числе французов. Потери в технике и БК уточняем», — заявил Лебедев.

Источники сообщили, что ликвидация иностранных пилотов — это не единственный результат удара. «Искандер» нанес поражение ангару с реактивными БПЛА, которые атакуют Крым, юг Ростовской области и Краснодарский край, уточнили инсайдеры. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

После точечного удара в Одессе президент Франции отметил, что не будет отправлять войска «коалиции желающих» в зону СВО. По словам главы государства, он хочет разместить контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

«Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — отметил Макрон.

При этом Лебедев подчеркнул, что сутки с 28 по 29 октября также ознаменовались масштабной комбинированной кампанией. По его словам, РФ использует различные средства для структурированных ударов.

«Ночная и утренняя серия ударов стала одной из наиболее структурированных за последние недели: Россия применяет одновременно крылатые ракеты, баллистику, гиперзвуковые средства, массовые рои БПЛА и фронтовую авиацию с КАБ. Это говорит о том, что удар планировался заранее, по полной схеме разведки целей и выработке маршрутов обхода ПВО», — пояснил подпольщик.

По словам Лебедева, набор пораженных объектов указывает на три ключевые задачи, сосредоточенные вокруг энергосистемы противника, авиабаз и логистики ВСУ. Он отметил, что атаки нацелены на ограничение возможностей промышленности.

ОТРК «Искандер» ОТРК «Искандер» Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

«Одновременные удары по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, „Западной“, Трипольской ТЭС, Белоцерковской ТЭЦ и Сумской 750 кВ — это попытка: нарушить перетоки между севером и центром; вызвать перегрузки; ограничить возможности промышленности; создать дефицит энергии в киевском узле», — уточнил координатор николаевского подполья.

По мнению подпольщика, удары по авиационным базам призваны подавить подготовку дальнобойной авиации ВСУ. Системное уничтожение инфраструктуры способствует уменьшению дальнобойных атак на Крым и Белгород, заявил Лебедев. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

«Парализация логистики на линии Сумы — Полтава — Днепр — Киев. Удары Х-69 по Сумам, „Искандеров“ — по Камянской ГЭС, работа по Днепропетровску, Харькову, Полтаве — все это направлено на разрушение энергетических и транспортных „камертонов“, которые обеспечивают переброску резервов. Это ударная серия в рамках зимней кампании давления на энергетику и стратегическую логистику», — пояснил подпольщик.

Россиянам напомнили о штрафах за гирлянды на окнах

Использование новогодних электрических гирлянд для украшения внешних поверхностей окон, подъездов, дверей и фасадов может привести к штрафам, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. Граждан могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей, а организации — до 400 тыс. рублей.

«Пренебрежение правилами влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ. Согласно статье 20.4 „Нарушение требований пожарной безопасности“, с граждан могут взыскать до 15 тыс. рублей, с организации — до 400 тыс. рублей», — поделился эксперт.

Также существует риск административной ответственности за несоблюдение норм содержания жилых зданий и самовольные действия. Если при украшении фасадов, дверей и окон было повреждено имущество или причинен вред здоровью других людей, наступает уголовная ответственность.

Хаминский напомнил, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов — общее имущество собственников. Любые изменения должны согласовываться на общем собрании.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что штраф можно получить и за установку новогодней елки во дворе. По его словам, во избежание ответственности необходимо обсудить идею украшения с соседями и управляющей компанией, составив при этом общий протокол.

«Двор и другие общие зоны относятся к общему имуществу собственников. Ставить во дворе крупные конструкции, в том числе елку, разумно только после решения общего собрания и при участии управляющей организации. Если елка с украшениями мешает проходу, закрывает путь эвакуации, стоит слишком близко к стенам, потолку или батареям, а также если используются сомнительные гирлянды без сертификатов, такие действия могут подпадать под нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф 5–15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ», — предупредил Бондарь.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков в преддверии Нового года также напомнил, что в черте города запускать фейерверки можно в специально отведенных зонах. Эксперт подчеркнул, что такие места должны быть оборудованы пожарными средствами и ограждениями под контролем местных властей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В черте города разрешено использовать пиротехнику только в специально отведенных зонах, оборудованных пожарными средствами и ограждениями под контролем местных властей», — пояснил доцент.

Поляков отметил, что на даче или за городом допустимо запускать салюты на открытых пространствах вдали от жилых домов, леса, сухой травы и легковоспламеняющихся предметов. По словам доцента, во время запуска фейерверка важно учитывать направление ветра, рельеф местности и расстояние до людей.

Мирный план по Украине подпишет не Зеленский?

Мирный план по Украине будет подписывать не президент Украины Владимир Зеленский, заявили инсайдеры. Согласно их данным, Киев в обход Зеленского может вывести контингент из Донбасса. 30 ноября делегация с Украины отправилась на переговоры в США. Американский президент Дональд Трамп не стал ее принимать — мирный план пришлось обсуждать с его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером, пояснили источники.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Однако, по информации инсайдеров, реальным главой делегации якобы был начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Источники Telegram-канала INSIDER-T сообщили, что отправка Буданова в США не случайность. Якобы именно он может подписать мирный договор с Россией по требованию Трампа и после этого сохранить свой статус на фоне политического кризиса на Украине.

«Буданова выбрали не просто так. В отличие от Зеленского, он не живет в иллюзиях относительно динамики фронта и прекрасно понимает: текущие условия для Украины — лучшие, чем те, что будут завтра. Кроме того, его авторитет в обществе позволяет продавить непопулярные решения внутри страны и объяснить их как „рациональные“. Уже звучит возможная формула: „оставим Донбасс — сохраним остатки государства“», — рассказали авторы INSIDER-T.

По версии инсайдеров, Буданов, как военный человек, сможет найти «дипломатическую упаковку» для вывода ВСУ из Донбасса. Например, он может сослаться на «перегруппировку для создания буферной зоны и стабилизации обстановки с целью дальнейшего выхода на прекращения огня», заявили источники.

Авторы канала сообщили, что задачей Буданова также будет обосновать отказ Киева от вступления в НАТО. По информации инсайдеров, он может обратиться к украинской Декларации о государственном суверенитете от 1990 года: в ней прописаны безъядерный статус и нейтралитет, но никак не ограничена численность ВСУ.

В отличие от экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Умерова и, возможно, Зеленского, Буданов не связан с коррупционным делом Миндича, уточнили авторы. По их информации, это вполне устраивает США. При этом начальник ГУР отличается честолюбием и готов выполнять поручения американцев в надежде стать президентом Украины, заявили источники. При таких обстоятельствах будет вполне логично, если мирный план подпишет не Зеленский, добавили они.

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

