Праздник без усталости от мишуры: как поднять настроение к Новому году

Как поднять настроение к празднику: как не перегореть раньше времени

Праздник без усталости от мишуры: как поднять настроение к Новому году

За месяц, а то и два до самого главного праздника зимы — Нового года — старательные владельцы магазинов и точек общепита в гонке за покупательской активностью заранее украсили свои витрины атрибутами грядущего торжества. И с середины осени, месяцами подряд, елочная мишура в окнах и на полках торговых центров как будто крадет у нас эффект ожидания предстоящего Нового года.

Так из-за маркетингового «перегрева» наша психика привыкает к елочным игрушкам и блеску гирлянд, и к 31 декабря у нас не остается ощущения приближающегося чуда — только фоновый шум. Но мы знаем способы, как поднять настроение к празднику, не растеряв его задолго до боя курантов.

Первое правило — меньше контакта с навязанной атмосферой

Ограничьте походы в торговые центры «для вдохновения», отключите рекламные рассылки с бесконечными акциями, дозируйте просмотр витрин и «идеальных» новогодних картинок в соцсетях. Так вы защитите себя от информационной перегрузки и сохраните энергию для настоящего праздника.

Второй шаг — создайте свои маленькие ритуалы

Составьте личный новогодний плейлист с музыкой, которая действительно радует, устройте вечернюю прогулку по тихим улицам, запишите в дневник три вещи, за которые благодарны сегодня. Эти простые действия помогут вам почувствовать приближение праздника без давления извне и подскажут, как поднять настроение к празднику честно и бережно.

Праздник без усталости от мишуры: как поднять настроение к Новому году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Третье — не стремитесь к идеалу

Откажитесь от мысли, что нужно успеть все: генеральную уборку, сто блюд на стол, подарки всем знакомым. Распределите задачи равномерно по дням, делегируйте часть дел близким, разрешите себе перенести несрочное на январь. Настоящее новогоднее настроение рождается не из суеты, а из моментов покоя, тепла и искренней радости — той самой, которую не купишь на распродаже.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать для получения желанного подарка.