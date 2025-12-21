Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 08:37

Почему мандарины попадаются кислыми и как быстро исправить вкус: простые кухонные хитрости, которые реально работают

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мандарины для меня — обязательная часть новогоднего стола, без них праздник не тот. Но как же обидно, когда красивые плоды оказываются кислыми и совсем не радуют. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев вкус можно улучшить буквально подручными способами.

Чаще всего мандарины кислые из-за недозрелости или неправильного хранения на холоде. Иногда плодам просто не хватило солнца, а бывает, что кислотность — особенность сорта, и тут уже ничего не поделаешь. Если сорт не виноват, я пользуюсь проверенными методами. Самый простой — оставить мандарины на подоконнике на 2 дня, чтобы они дозрели естественно.

Когда нужно быстро, помогает микроволновка: делаю надрезы на кожуре, прогреваю 30 секунд и сразу опускаю в холодную воду на 1 минуту. Есть и способ с перепадом температур — 10 минут в теплой воде, затем в холодной. А если вкус совсем резкий, выручает соленая вода: 1 ч. л. соли, растворенная в воде, и 10 минут замачивания с небольшим надрезом. Вкус становится заметно мягче.

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящие конвертики из теста роти: с этим рецептом вы полюбите утро и завтраки
Общество
Хрустящие конвертики из теста роти: с этим рецептом вы полюбите утро и завтраки
Вкуснее цезаря: салат «Курица под кайфом» — топ-рецепт для Нового года
Общество
Вкуснее цезаря: салат «Курица под кайфом» — топ-рецепт для Нового года
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
Общество
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Семья и жизнь
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Готовила оливье и крабовый, пока не попробовала его: салат «Мандарин» — смелое сочетание из 5 ингредиентов, которое покорит всех
Общество
Готовила оливье и крабовый, пока не попробовала его: салат «Мандарин» — смелое сочетание из 5 ингредиентов, которое покорит всех
мандарины
фрукты
советы
продукты
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина убила двух бывших мужей за день
Пьяная петербурженка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Россия планирует запустить прямые авиарейсы с одной курортной страной
Встреча с другом по переписке закончилась жестоким избиением и кражей
Мошенники придумали новую схему с доставкой новогодних подарков
В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе
Появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском
Дочь Очир-Горяева рассказала, как Герой России относится к своим бойцам
В МИД России раскрыли, как атаки БПЛА ВСУ отражаются на мирных переговорах
На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина
Во Франции усилили охрану улиток и устриц
22 декабря — День энергетика: праздник тех, кто дарит нам свет
Золотой костюм Киркорова или корсет Алсу: в чем встречать Новый год — 2026
Женщина перепутала номер в отеле и была изнасилована
Омбудсмен раскрыл, сколько граждан погибло за год в Херсонской области
Российский постпред объяснил, что последует за конфискацией активов
Банки в России стали проверять родственную связь при крупных переводах
Украинские солдаты бегут из Вильчи мелкими группами
Посол Малайзии назвал россиянам места для посещения в стране
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.