Почему мандарины попадаются кислыми и как быстро исправить вкус: простые кухонные хитрости, которые реально работают

Мандарины для меня — обязательная часть новогоднего стола, без них праздник не тот. Но как же обидно, когда красивые плоды оказываются кислыми и совсем не радуют. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев вкус можно улучшить буквально подручными способами.

Чаще всего мандарины кислые из-за недозрелости или неправильного хранения на холоде. Иногда плодам просто не хватило солнца, а бывает, что кислотность — особенность сорта, и тут уже ничего не поделаешь. Если сорт не виноват, я пользуюсь проверенными методами. Самый простой — оставить мандарины на подоконнике на 2 дня, чтобы они дозрели естественно.

Когда нужно быстро, помогает микроволновка: делаю надрезы на кожуре, прогреваю 30 секунд и сразу опускаю в холодную воду на 1 минуту. Есть и способ с перепадом температур — 10 минут в теплой воде, затем в холодной. А если вкус совсем резкий, выручает соленая вода: 1 ч. л. соли, растворенная в воде, и 10 минут замачивания с небольшим надрезом. Вкус становится заметно мягче.

