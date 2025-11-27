День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 11:47

Первый канал объявил об открытии юбилейного сезона «Три аккорда»

Шоу «Три аккорда» Шоу «Три аккорда» Фото: Пресс-служба Первого канала
Читайте нас в Дзен

Первый канал объявил об открытии юбилейного 10-го сезона народного шоу «Три аккорда», в котором культовые песни прозвучат в исполнении звезд. Премьера состоится 7 декабря. Ведущим шоу станет актер Максим Аверин.

Как сказал Конфуций: счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — когда любят, настоящее — когда любишь ты. У нас уже много лет собираются люди, которые понимают душевную музыку, любят ее, а та отвечает им взаимностью. В итоге счастливы все: и исполнители, и слушатели, и зрители, — подчеркнул Аверин.

Шоу построено в формате конкурса, где артистов оценивают при помощи игральных карт различного достоинства. Юбилейный сезон собрал золотой состав участников. На сцене выступят артисты, которые, в том числе побеждали в шоу в разные годы. Среди них Елена Ваенга, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Лариса Долина, Анатолий Журавлев, Иван Замотаев, Александр Маршал, Виктор Рыбин, Настасья Самбурская и Ярослав Сумишевский.

Ранее на Первом канале состоялась премьера нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив» с ведущим Дмитрием Борисовым. Первым героем телепрограммы стал актер Никита Кологривый.

телеканалы
музыка
артисты
Максим Аверин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным
Пермский край оставят без вейпов со следующего года
Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.