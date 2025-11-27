Первый канал объявил об открытии юбилейного сезона «Три аккорда»

Первый канал объявил об открытии юбилейного 10-го сезона народного шоу «Три аккорда», в котором культовые песни прозвучат в исполнении звезд. Премьера состоится 7 декабря. Ведущим шоу станет актер Максим Аверин.

Как сказал Конфуций: счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — когда любят, настоящее — когда любишь ты. У нас уже много лет собираются люди, которые понимают душевную музыку, любят ее, а та отвечает им взаимностью. В итоге счастливы все: и исполнители, и слушатели, и зрители, — подчеркнул Аверин.

Шоу построено в формате конкурса, где артистов оценивают при помощи игральных карт различного достоинства. Юбилейный сезон собрал золотой состав участников. На сцене выступят артисты, которые, в том числе побеждали в шоу в разные годы. Среди них Елена Ваенга, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Лариса Долина, Анатолий Журавлев, Иван Замотаев, Александр Маршал, Виктор Рыбин, Настасья Самбурская и Ярослав Сумишевский.

