Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»

На Первом канале 11 октября состоится премьера нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив» с ведущим Дмитрием Борисовым. Первым героем телепрограммы станет актер Никита Кологривый.

В ходе шоу знаменитость расскажет, как ему удалось добиться успеха в кинематографе. Кологривый вспомнит о жизни в своем родном городе, учебе в вузе и кинопробах, которые в дальнейшем изменили его жизнь. Кроме того, зрители узнают подробности о его новой роли в фильме «Август».

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что Дмитрий Дибров снова стал ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?». Его возвращение состоялось в особом тысячном выпуске программы, который вышло в эфир 27 сентября.

До этого сообщалось, что Первый канал планирует представить зрителям сериал о Лиле Брик в начале 2026 года. Съемочный процесс многосерийного фильма под названием «Лиля» уже завершен.