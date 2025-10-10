Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:35

Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»

Никита Кологривый Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Первом канале 11 октября состоится премьера нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив» с ведущим Дмитрием Борисовым. Первым героем телепрограммы станет актер Никита Кологривый.

В ходе шоу знаменитость расскажет, как ему удалось добиться успеха в кинематографе. Кологривый вспомнит о жизни в своем родном городе, учебе в вузе и кинопробах, которые в дальнейшем изменили его жизнь. Кроме того, зрители узнают подробности о его новой роли в фильме «Август».

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что Дмитрий Дибров снова стал ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?». Его возвращение состоялось в особом тысячном выпуске программы, который вышло в эфир 27 сентября.

До этого сообщалось, что Первый канал планирует представить зрителям сериал о Лиле Брик в начале 2026 года. Съемочный процесс многосерийного фильма под названием «Лиля» уже завершен.

кино
актеры
ТВ-шоу
Первый канал
