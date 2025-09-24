Озвучена дата выхода сериала о Лиле Брик и Владимире Маяковском Эрнст: сериал о Лиле Брик выйдет на Первом канале в начале следующего года

Первый канал планирует представить зрителям сериал о Лиле Брик в начале 2026 года, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на презентации нового телесезона канала в рамках конференции Национального рекламного альянса (НРА). Многосерийный фильм под названием «Лиля» завершил съемочный процесс на прошлой неделе.

Знаете, я всегда остаюсь недоволен тем, что мы делаем, но здесь я могу сказать, что доволен. Если все получается на 50% от того, что планировал, — уже хорошо. Здесь получилось процентов на 70, потому что у нас великолепный кастинг, — рассказал Эрнст.

Главную роль исполнит театральная актриса Мария Смольникова. Владимиром Маяковским станет Андрей Максимов, а Осипом Бриком — Евгений Стычкин.

Как уточнил Эрнст, премьера сериала сначала состоится на одной из цифровых платформ, а затем проект выйдет в эфирной сетке Первого канала. Гендиректор отметил, что давно хотел реализовать этот проект.

