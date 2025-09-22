Волан-де-Морта может сыграть женщина

В сериале по «Гарри Поттеру» на роль темного волшебника Волан-де-Морта рассматривается актриса-женщина, сообщил инсайдер DanielRPK в соцсети X. По его словам, на пробы приглашали как мужчин, так и женщин. Этот факт вызвал вопросы у фанатов, поскольку шоураннеры ранее обещали максимально придерживаться канона оригинальной серии книг Джоан Роулинг.

Пока имя актрисы, которая может воплотить образ «Того, кого нельзя называть», не раскрывается. Ожидается, что этот секрет сохранят до официального старта сериала. Стоит отметить, что в первом сезоне темный волшебник, согласно инсайдерской информации, будет присутствовать в сюжете минимально. Его появление, скорее всего, ограничится лишь финалом, где он предстанет в виде «отпечатка искалеченной души», что перекликается с оригинальным фильмом, где его образ был заперт в голове профессора Квиррелла. Однако создатели не исключают возможности включения флешбэков с участием Волан-де-Морта.

Основная работа над сериалом идет на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания. Проект рассчитан на семь сезонов, каждый из которых будет посвящен одной книге из цикла о Гарри Поттере. Премьера первого сезона запланирована на 2027 год.

Ранее кинокомпания Warner Bros. планировала построить временную школу для юных актеров, которые снимаются в сериале по «Гарри Поттеру». Здание должно было появиться прямо на площадке в Ливсдене.