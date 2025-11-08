Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:17

«Юр, прости нас»: Эрнст рассказал о 40-летней дружбе с Николаевым

Эрнст попросил прощения у Николаева на похоронах

Константин Эрнст на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Константин Эрнст на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущего Юрия Николаева во всем СССР называли Юрочкой, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на похоронах. По его словам, мало кто удостаивается такой чести, передает корреспондент NEWS.ru. Медиаменеджер попросил у народного артиста прощения за то, что «не придумали, как ему пожить подольше».

Юр, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше. Сегодня нас всех, всей страны, стало на одного меньше. Юра навсегда сохранится в наших сердцах. И вот мы тебя очень любим, — отметил он.

Эрнст также рассказал, что познакомился с Николаевым почти 40 лет назад на пляже у гостиницы «Жемчужина» в Сочи. По словам медиаменеджера, уже через несколько минут после знакомства телеведущий предложил научить его кататься на водных лыжах, и вскоре они вместе вышли на воду.

Несмотря на свою суперизвестность и гиперпопулярность, Юра был очень скромным человеком, — добавил Эрнст.

Ранее режиссер телевидения Виктор Бурмистров рассказал, что Николаев однажды пришел на запись шоу «Утренняя почта» в состоянии опьянения и был близок к увольнению. По его словам, глава Гостелерадио Сергей Лапин, которого прозвали «зверем», не стал увольнять народного артиста, так как видел в нем талант.
