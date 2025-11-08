«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева Бурмистров рассказал, что Николаев однажды пришел на запись шоу поддатым

Телеведущий Юрий Николаев однажды пришел на запись шоу «Утренняя почта» поддатым, рассказал NEWS.ru режиссер телевидения Виктор Бурмистров на похоронах на Троекуровском кладбище. По его словам, глава Гостелерадио Сергей Лапин, которого прозвали зверем, не стал увольнять народного артиста, так как видел в нем талант.

Он в 75-м году начал «Утреннюю почту», но в 78-м пришел поддатый. <…> Лапин почувствовал в нем талант и оставил, — отметил Бурмистров.

Режиссер также подчеркнул, что Лапин был строгим руководителем и часто мешал артистам продвигаться, в том числе певцам Александру Градскому и Валерию Леонтьеву. Однако Николаева он не стал увольнять.

Ранее певец Родион Газманов рассказал, что одна из последних его встреч с Николаевым состоялась во время записи проекта «Честное слово». По воспоминаниям артиста, тогда его восхитило умение телеведущего выражать свои мысли. Газманов-младший подчеркнул, что «таких людей просто не делают».

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в свою очередь заявил, что Николаев излучал искреннюю доброту. Он признался, что болезненно воспринял новость о кончине коллеги. По словам Швыдкого, покойный телеведущий умел работать с детьми как никто другой.