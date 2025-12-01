Окруженные под Красноармейском войска ВСУ ликвидированы Путину доложили о ходе ликвидации войск ВСУ под Красноармейском

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук также отчитался президенту о взятии южной части города Димитрова, передает пресс-служба Кремля.

В свою очередь командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Он также рассказал, как продвигается работа в Красноармейске после его освобождения.

Ранее Путин отметил, что российские войска заблокировали 15 батальонов ВСУ общей численностью около 3500 военнослужащих на левобережье реки Оскол. Президент обратил внимание, что некоторые из солдат противника «выглядят как бомжи».

Российский лидер также информировал, что к 27 ноября Волчанск почти полностью находился в руках ВС РФ. Путин отметил, что в этом направлении работают бойцы группировки «Север». Волчанск расположен на Харьковском направлении, напомнил президент.

Также Путин передавал, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свои территории, а не захватывает чужие. Так он отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об успешном продвижении ВС России.