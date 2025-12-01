Марочко заявил о целенаправленных ударах ВСУ по свидетелям их преступлений

Марочко заявил о целенаправленных ударах ВСУ по свидетелям их преступлений Марочко: убийство жителей Купянска стало для ВСУ акцией по ликвидации свидетелей

Удары ВСУ по мирным гражданам в районе Купянска были целенаправленной акцией киевского руководства по уничтожению свидетелей преступлений украинских военных, заявил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте». По его словам, подобные случаи носят массовый характер и фиксировались в других освобожденных населенных пунктах.

Для них прежде всего эти мирные граждане — это свидетели преступления преступной украинской группировки, и, естественно, они всяческими способами пытаются уничтожить любых свидетелей, — сказал Марочко.

Эксперт подчеркнул, что все военные преступления тщательно документируются российскими компетентными органами, а ответственность понесут как непосредственные исполнители, так и отдававшие приказы. Марочко напомнил, что для военных преступлений не существует срока давности.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске (Покровске) переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища.