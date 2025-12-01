«Гибридные атаки»: ЕК хочет ввести санкции против Белоруссии ЕК готовит санкции против Белоруссии за гибридные атаки в отношении Литвы

Еврокомиссия намерена ввести новые санкции в отношении Белоруссии за «гибридные атаки» против Литвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По ее словам, ЕК обвиняет Минск в направлении в литовское воздушное пространство метеозондов.

Ситуация на границе Литвы с Белоруссией ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы. Мы готовим новые меры в рамках нашего санкционного режима, — отметила она.

Ранее еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке, находящаяся в Вильнюсе, сообщила, что в настоящее время Европейский союз активно работает над 20-м пакетом санкций в отношении России. По ее словам, ограничения также затронут Белоруссию. При этом Альбукерке признала, что работа только началась.

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова информировала, что Евросоюзу пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать 19-й пакет антироссийских санкций. По мнению дипломата, Брюссель не замечает, как все больше изолирует себя на международной арене.