Евросоюзу пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать 19-й пакет антироссийских санкций, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые передает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Брюссель не замечает, как все больше изолирует себя на международной арене.

Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением «вторичных» санкций. Тем самым прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами. <...> В общем, в Брюсселе старательно «поскребли по сусекам» для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный «пакет», — сообщила она.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогнозирование точных последствий новых санкционных ограничений для российской экономики представляет значительную сложность. По ее словам, регулятор будет внимательно следить за ситуацией и ее влиянием на финансовую стабильность.

До этого ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Шамиль Еникеев предположил, что Россия и Китай не окажутся в числе проигравших от западных санкций в энергетической сфере, тогда как Евросоюз и Великобритания уже несут серьезные потери. Он добавил, что в Европе самые высокие цены на энергоресурсы.