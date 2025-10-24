Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:40

«Поскребли по сусекам»: Захарова охарактеризовала 19-й пакет санкций

Захарова: Евросоюзу было тяжело наполнить 19-й пакет санкций против России

Заседание европарламента Заседание европарламента Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюзу пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать 19-й пакет антироссийских санкций, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые передает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Брюссель не замечает, как все больше изолирует себя на международной арене.

Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением «вторичных» санкций. Тем самым прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами. <...> В общем, в Брюсселе старательно «поскребли по сусекам» для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный «пакет», — сообщила она.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогнозирование точных последствий новых санкционных ограничений для российской экономики представляет значительную сложность. По ее словам, регулятор будет внимательно следить за ситуацией и ее влиянием на финансовую стабильность.

До этого ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Шамиль Еникеев предположил, что Россия и Китай не окажутся в числе проигравших от западных санкций в энергетической сфере, тогда как Евросоюз и Великобритания уже несут серьезные потери. Он добавил, что в Европе самые высокие цены на энергоресурсы.

санкции
Мария Захарова
Евросоюз
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве в выходные 25–26 октября: кино и авангард
Глава РФПИ оценил влияние санкций на экономику России
Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.