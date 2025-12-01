День матери
01 декабря 2025 в 23:38

Косачев предрек незавидную судьбу для Макрона из-за Украины

Косачев: Макрону придется отмываться от поддержки украинской коррупции

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону предстоит «отмываться от поддержки» украинской коррупции. Политик в Telegram-канале подчеркнул, что коррупционные средства происходят именно из бюджетов европейских стран.

Разобраться с европейскими вливаниями в Украину — прямая ответственность Макрона и иже с ним. <…> Там деньги французские и союзников. То есть деньги граждан Франции и граждан прочих стран Евросоюза и НАТО. <…> Макрону отмываться от поддержки украинской коррупции, где украли деньги его французских избирателей, совершенно точно придется, — сказано в публикации.

Ранее в деле украинского бизнесмена Тимура Миндича появились упоминания пяти депутатов Верховной рады. Они фигурировали в скандальных аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как заявили в Центре противодействия коррупции, речь идет о Сергее Нагорняке, Юрии Киселе, Александре Сове, Григории Мамке и Анне Скороход.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура собрали обширные досье на всех украинских чиновников. Он уточнил, что на всех есть «крючочки».

