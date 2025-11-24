День матери
24 ноября 2025 в 13:05

Косачев считает, что Запад «кинул» Украину

Косачев: Запад кинул зажатую в тисках Украину

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Запад «кинул» Украину, которая оказалась в затруднительном положении, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, без помощи западных союзников Киев не сможет продолжать военные действия, и переговоры придется вести с позиции проигравшего.

Кинули Украину. И там крах, и тут, куда ни кинь. Сплошные метания в тисках, — написал Косачев.

Он также отметил, Евросоюз препятствует переговорам, так как считает продолжение войны выгодным для своих интересов. Помимо этого, он подчеркнул, что коррупционные проблемы усугубляют положение Украины.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад стремится сохранить Киев в качестве антироссийского форпоста и навязывает свою волю украинскому правительству, которое сейчас возглавляет президент страны Владимир Зеленский. Он также отметил, что даже если Украина вернется к переговорам с Россией, это не будет свидетельствовать о готовности Киева к компромиссу.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не намерены изменять свои планы относительно Украины, независимо от политической судьбы Зеленского. По ее словам, давление на Киев продолжает нарастать.

