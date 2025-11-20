Захарова заявила о давлении Запада на Украину по вопросам мобилизации Захарова: Запад не будет менять планы по Украине независимо от судьбы Зеленского

Западные страны не собираются пересматривать свои планы в отношении Украины вне зависимости от политического будущего ее президента Владимира Зеленского, заявила в беседе с ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, давление на Киев продолжает усиливаться.

Не знаю, как складывается и сложится в эти дни судьба Зеленского, но мы же прекрасно понимаем, что вот эта агрессивная западная мысль — все равно пробивать себе дорогу — не снимется с повестки. Вы же слышите, что необходимость мобилизации на Украине вплоть до женщин, снижение мобилизационного возраста — это то, что Запад поставил перед Банковой в качестве абсолютно необходимого плана, — сказала Захарова.

Ранее Захарова повторила свой совет: «Тикайте, хлопцы!», обращаясь к подлежащим мобилизации украинцам. По ее словам, правительство страны выполняет заказ по убийству собственных граждан. Представитель МИД РФ убеждена, что мобилизация не имеет ничего общего с укреплением обороноспособности и защитой Украины.

В начале ноября Захарова обратила внимание на рекордные показатели дезертирства в Вооруженных силах Украины. Так, в октябре армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих. Дипломат призвала украинцев продолжать бороться за свою свободу.