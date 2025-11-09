Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 03:17

Захарова двумя словами охарактеризовала рекордное дезертирство в ВСУ

Захарова отметила рекордное дезертирство украинских солдат в октябре

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Вооруженных силах Украины наблюдаются рекордные показатели дезертирства – в октябре украинскую армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих. На эту информацию в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, призвав украинцев продолжать бороться за свою свободу.

Согласно данным российских силовых структур, число дезертиров в октябре стало абсолютным максимумом за весь период специальной военной операции. Захарова подчеркнула масштабы процесса бегства военнослужащих с позиций всего двумя словами.

Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: «Тикайте, хлопцы!», — сыронизировала дипломат.

По имеющейся информации, основными причинами дезертирства стали принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ. Отмечается, что украинские офицеры крайне редко появляются на передовой, предпочитая руководить боевыми действиями из тыловых штабов.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.

Мария Захарова
МИД РФ
дезертиры
ВСУ
