Представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к подлежащим мобилизации украинцам, повторила свой совет: «Тикайте, хлопцы!» По ее словам, которые приводит ТАСС, правительство страны выполняет заказ по убийству собственных граждан. Дипломат убеждена, что мобилизация не имеет ничего общего с укреплением обороноспособности и защитой Украины.

Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы, — потому что это делается не для защиты Украины, это делается не для поднятия или укрепления обороноспособности этой страны, это делается для того, чтобы выполнить заказ по убийству граждан Украины, — сказала Захарова.

В начале ноября Захарова обратила внимание на рекордные показатели дезертирства в Вооруженных силах Украины. Так, в октябре армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих. Дипломат призвала украинцев продолжать бороться за свою свободу.

Также Захарова заявила, что Запад обязан разделить с президентом Украины Владимиром Зеленским ответственность за коррупционные махинации в стране. Она напомнила, что союзники долгое время «нянчили» украинского лидера.