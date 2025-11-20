Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 07:44

В МИД России назвали тех, кто должен разделить с Зеленским ответственность

Захарова призвала Запад разделить с Зеленским ответственность за коррупцию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
Запад обязан разделить с президентом Украины Владимиром Зеленским ответственность за коррупционные махинации в стране, такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС. Она напомнила, что союзники долгое время «нянчили» украинского лидера, осыпали его наградами и предоставляли ему всевозможные трибуны.

Пусть это самое западное сообщество, все те силы, которые его нянчили, предоставляли ему всевозможные трибуны, осыпали его всевозможными наградами, которые, как у них принято, целовали ему ботинки и заставляли других чуть ли не на колени перед ним вставать, заламывая руки, — вот пусть они возьмут и разделят с ним эту самую минуту антиславы, — убеждена Захарова.

Дипломат также обвинила западные страны в стремлении уничтожить украинский народ. Захарова провела параллель между текущей политикой Запада и нацистской идеологией времен Второй мировой войны. По ее словам, союзникам не нужна свободная Украина и независимые украинцы. Они стремятся либо заставить украинцев встать под знамена неонацизма, либо уничтожить их, «как Гитлер славян».

МИД РФ
Мария Захарова
Украина
Киев
Владимир Зеленский
коррупция
Запад
