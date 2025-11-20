Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 03:49

«Как Гитлер славян»: Запад уличили в намерении уничтожить украинцев

Захарова: Запад намерен поступить с украинцами так же, как Гитлер со славянами

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Западные страны имеют планы по уничтожению украинского населения, заявила в интервью ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Она провела параллель между текущей политикой Запада и нацистской идеологией времен Второй мировой войны.

По словам Захаровой, Западу не нужна свободная Украина и независимые украинцы. Он стремится либо заставить украинцев встать под знамена неонацизма, либо уничтожить их, «как Гитлер славян».

У меня в этом не было никогда никаких сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления, влияния на нашу страну, один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового, — отметила дипломат.

Она призвала украинцев, которые могут подвергнуться насильственной мобилизации, не рассматривать отказ от участия в боевых действиях как предательство родины. Захарова рекомендовала украинцам сосредоточиться на спасении себя и своих близких любыми доступными способами.

Ранее дипломат заявила, что Россия нацелена на создание мира, где все страны будут жить в условиях равенства, руководствуясь принципами морали и предоставляя равные возможности для развития. По ее словам, такой формат общения развивается в рамках ШОС и БРИКС.

Мария Захарова
Адольф Гитлер
славяне
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли необычный способ завести полезные знакомства
Юрист озвучила, кому положена доплата за 25 лет стажа
Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня
Брюссельский раскол: фон дер Ляйен и Каллас грызутся за власть, кто победит
Стало известно, как защитить цифровые рубли от мошенников
В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила
Появились новые детали в деле об убийстве Талькова
Раненый боец «Ахмата» спас товарища из-под шквального огня
Шаляпин получил от депутата неожиданное предложение о работе на ТВ
Конец пенсиям: Зеленский снова просит кредит у ЕС, куда ушли деньги Запада?
Экспертиза вынесла вердикт обвиняемому во взрыве в Балашихе
«Как Гитлер славян»: Запад уличили в намерении уничтожить украинцев
Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов
Алаудинов назвал возможного преемника Зеленского
Львов столкнулся с неожиданным ограничением впервые за последние месяцы
Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе
Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям
Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее
Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.