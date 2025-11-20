«Как Гитлер славян»: Запад уличили в намерении уничтожить украинцев Захарова: Запад намерен поступить с украинцами так же, как Гитлер со славянами

Западные страны имеют планы по уничтожению украинского населения, заявила в интервью ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Она провела параллель между текущей политикой Запада и нацистской идеологией времен Второй мировой войны.

По словам Захаровой, Западу не нужна свободная Украина и независимые украинцы. Он стремится либо заставить украинцев встать под знамена неонацизма, либо уничтожить их, «как Гитлер славян».

У меня в этом не было никогда никаких сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления, влияния на нашу страну, один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового, — отметила дипломат.

Она призвала украинцев, которые могут подвергнуться насильственной мобилизации, не рассматривать отказ от участия в боевых действиях как предательство родины. Захарова рекомендовала украинцам сосредоточиться на спасении себя и своих близких любыми доступными способами.

Ранее дипломат заявила, что Россия нацелена на создание мира, где все страны будут жить в условиях равенства, руководствуясь принципами морали и предоставляя равные возможности для развития. По ее словам, такой формат общения развивается в рамках ШОС и БРИКС.