Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 14:56

Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому

Медведчук: Запад желает, чтобы Украина оставалась антироссийским плацдармом

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Стрингер/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Запад заинтересован, чтобы Киев оставался антироссийским плацдармом, и диктует свою волю правительству страны, возглавляемому сейчас президентом Владимиром Зеленским, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, даже если украинская сторона вернется к переговорному процессу, это не означает, что Киев готов договариваться с Москвой, передает РИА Новости.

Та сторона, которая представляет сегодня подконтрольную Украину, я даже не хочу ее властью называть, а она действует по указке Запада. А эта указка по содержанию и направленности означает только одно — страна, которой управляет эта преступная власть, должна оставаться плацдармом для противостояния с Россией, — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинский президент оказался под осадой из-за громкого коррупционного скандала и тяжелой ситуации на фронте. Также, по словам британских аналитиков, глава государства оказался в безвыходном положении из-за успехов Вооруженных сил России в Донецкой Народной Республике.

Владимир Зеленский
Украина
Россия
Виктор Медведчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В пермской Лысьве в ноябре «открыли пляжный сезон»
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Раскрыто, какие условия могут принять Зеленский и ЕС на мирных переговорах
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.