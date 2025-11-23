Запад заинтересован, чтобы Киев оставался антироссийским плацдармом, и диктует свою волю правительству страны, возглавляемому сейчас президентом Владимиром Зеленским, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, даже если украинская сторона вернется к переговорному процессу, это не означает, что Киев готов договариваться с Москвой, передает РИА Новости.

Та сторона, которая представляет сегодня подконтрольную Украину, я даже не хочу ее властью называть, а она действует по указке Запада. А эта указка по содержанию и направленности означает только одно — страна, которой управляет эта преступная власть, должна оставаться плацдармом для противостояния с Россией, — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинский президент оказался под осадой из-за громкого коррупционного скандала и тяжелой ситуации на фронте. Также, по словам британских аналитиков, глава государства оказался в безвыходном положении из-за успехов Вооруженных сил России в Донецкой Народной Республике.