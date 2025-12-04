«Крайне тревожно»: в Совфеде высказались о воинственных планах Европы

Безответственные заявления европейских политиков о неизбежности новой войны могут стать самосбывающимися пророчествами, чего нельзя допустить, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы». Он подчеркнул, что, хотя победить Россию невозможно, цена подобного конфликта в ядерный век может стать экзистенциальной, передает РИА Новости.

Крайне тревожно, что многие политики именно в Европе, которая стала источником уже двух мировых войн, стали считать новую войну чуть ли не неизбежной. <…> Наш опыт учит, что победить нас все равно не получится никому, но, чтобы это в очередной раз понять, всем приходится платить огромную цену, а в ядерный век она может приобрести экзистенциальный характер, — сказал сенатор.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа в данный момент готовится к войне с Россией. По его мнению, главный вопрос будущего — удастся ли сохранить континент.

Кроме того, на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Европа развяжет войну с Россией, Москве «не с кем будет договариваться». Российская сторона не намерена начинать военные действия против Евросоюза, но готова к любому сценарию.