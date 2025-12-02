Приметы 2 декабря: Авдей Радетель — покровитель дома и защитник от нечисти

Верующие вспоминают во второй день зимы пророка Авдия. Наши предки прозвали этого святого Радетелем. Его считали покровителем семейного очага и домашнего хозяйства. День был посвящен защите дома и семьи от злых сил, которые, как верили, могли разбушеваться из-за ветров и холодов. Существовало поверье: «Метель на Авдея — быть долгой и холодной зиме».
Гадаем по облакам: погодные приметы на Авдея Радетеля, 2 декабря
Если день был ветреным, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, холодной и снежной. Чем сильнее ветер, тем дольше продлится стужа.
Метель 2 декабря предвещала, что непогода продлится до самого Введения (4 декабря).
Снег, выпавший на Авдея, указывал на то, что летом будет хороший урожай.
Яркое и чистое ночное небо с обилием звезд предвещало морозную зиму и снежную погоду.
Светлый, почти белый иней на деревьях сулил ясную погоду в ближайшие дни.
Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.
К чему чирикают синицы? Приметы о зверях и птицах 2 декабря
Если вороны сидели на нижних ветвях деревьев, это указывало на сильный ветер или снегопад.
Воробьи дружно чирикают — жди потепления. А вот если синицы так же активно пели, то стоило ждать морозов и стужи.
Никакого дневного сна! Чего нельзя делать 2 декабря
Категорически нельзя спать днем. Верили, что дрема на Авдея может навлечь болезнь или беду на спящего.
Запрещено общаться с незнакомыми людьми и пускать их в дом, чтобы не впустить нечистую силу или беду.
Не стоило ссориться, конфликтовать или ругаться. Считалось, что ссоры в этот день могут привлечь злых духов в дом.
Нельзя бездельничать. День нужно было провести в работе, чтобы в зиму был достаток.
Запрещено жаловаться на жизнь или судьбу — это притянет новые неприятности.
Нельзя выносить мусор и золу из дома после захода солнца.
Прочь, нечистая сила! Что можно делать 2 декабря
Главный обряд дня — стучать обухом топора по дверным косякам и оконным рамам, чтобы изгнать нечистую силу и укрепить защиту дома. А еще можно:
заниматься домашними делами, связанными с рукоделием (прясть, шить);
проводить день в кругу семьи, чтобы укрепить отношения и избежать ссор;
употреблять в пищу мед и орехи (в рамках поста) — для здоровья и силы;
пересчитывать наличные деньги — для увеличения прибыли.
