22 ноября 2025 в 05:45

Самый быстрый крем для любого десерта! 12 лучших рецептов крем-чиза

Крем-чиз: простой крем для любого десерта
Крем-чиз давно стал одним из самых универсальных кремов в домашней кондитерке. Он держит форму, подходит для прослоек, бортиков, отсадки и легко собирает даже сложные торты. А еще он бывает разным: шоколадным, ягодным, на сгущенке, сливках или масле. Мы собрали 12 лучших рецептов: приготовьте крем на ваш вкус всего за 5 минут.

Классический крем-чиз

Творожный сыр (300 г) взбейте с охлажденными сливками 30–33% (200 г), добавьте сахарную пудру (80 г) и немного ванили. Крем получается гладким и пластичным, хорошо подходит и для прослойки, и для выравнивания. Чтобы он держал форму еще лучше, ненадолго охладите его в холодильнике.

Шоколадный творожный крем

Простой, но насыщенный крем с мягкой шоколадной горчинкой. Творожный сыр (200 г) смешайте с размягченным маслом (50 г), сахарной пудрой и какао. Можно усилить вкус растопленным темным шоколадом. Крем получается плотным, легко намазывается на коржи и подходит для шоколадных тортов и профитролей.

Шоколадный крем за 5 минут Шоколадный крем за 5 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонный крем-чиз

Крем с легкой цитрусовой кислинкой и шелковистой текстурой. Взбитое масло соедините с сахарной пудрой, затем добававьте сливочный сыр, цедру и немного лимонного сока. Такой крем держит форму, но не ощущается тяжелым. Отлично сочетается с легкими бисквитами и ягодными прослойками.

Малиновый крем-чиз

Натуральный ягодный вкус. Масло взбейте, пока масса не станет пышной, затем добавьте творожный сыр и остывшее пюре. Крем выходит плотным, гладким, чуть кисловатым. Особенно хорошо ложится в бортики и подходит для тортов с яркими ягодными акцентами.

Как приготовить крем-чиз за 10 минут Как приготовить крем-чиз за 10 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крем-чиз на сливках

Очень легкий, мягкий и при этом стабильный вариант. Сливки взбейте отдельно, сыр смешайте с сахарной пудрой, затем массу аккуратно соедините со сливками. Крем подходит для капкейков, тортов и десертов без выпечки. Для более плотной текстуры достаточно подержать 15 минут в холодильнике.

Кокосовый крем-чиз

Нежный крем с натуральным кокосовым ароматом. Сыр взбейте с маслом, постепенно введите холодные сливки, добавьте кокосовую стружку и немного сахара по вкусу. Крем получается густым и воздушным — идеален для шоколадных коржей.

Крем-чиз на сливках: легкий рецепт Крем-чиз на сливках: легкий рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крем-чиз на сгущенке

Универсальный, плотный и очень простой крем. Охлажденный творожный сыр смешайте со сгущенным молоком. Влейте его тонкой струйкой, чтобы сохранить текстуру. Подходит для медовиков, шоколадных тортов и капкейков — крем уверенно держит форму и не течет.

Быстрый крем-чиз за 5 минут

Минимум ингредиентов и усилий. Сыр (200 г) смешайте с мягким маслом и сахарной пудрой. Получается плотный, гладкий крем, который можно использовать сразу. Он не растекается и подходит для срочного оформления десертов.

Ягодный крем-чиз на замороженных ягодах

Подойдут любые замороженные ягоды. Их следует сварить и протереть через сито. Ягодную массу введите в смесь масла, пудры и сыра. Цвет получается ярким, вкус — выразительным. Хорошо держит форму и не требует красителей.

Крем-чиз со сгущенкой: очень быстрый и подходит для любого десерта Крем-чиз со сгущенкой: очень быстрый и подходит для любого десерта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крем-чиз на сливочном масле

Самый устойчивый вариант из всех. Масло взбейте до белизны, затем добавьте творожный сыр и сахарную пудру. Такой крем пластичный, плотный, легко выравнивает торт и подходит для четких бортиков. Вкус можно обыграть ванилью или цедрой.

Кофейный крем-чиз

Нежный крем с мягкой кофейной ноткой. Сливки взбейте до пиков, смешайте с творожным сыром, сахарной пудрой и разведенным в небольшом количестве воды растворимым кофе. Крем подходит для тирамису, кофейных тортов и шоколадных бисквитов.

Банановый крем-чиз

Ароматный и бюджетный вариант. Мягкое масло смешайте с сахарной пудрой и банановым пюре, затем добавьте сыр. Такой крем плотный, с ярким банановым вкусом, отлично подходит для домашних тортов и рулетов. Если банан сладкий, количество пудры можно уменьшить.

