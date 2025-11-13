Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:05

Самый нежный ягодный крем! Малиновый крем-чиз — готовим быстро и вкусно

Малиновый крем-чиз: рецепт
Малиновый крем-чиз — универсальный вариант для прослойки тортов, капкейков и рулетов. Его ценят за натуральный ягодный вкус, плотную текстуру и умеренную сладость. Крем легко держит форму и подходит даже для кондитерских насадок.

Для начала подготовьте малиновое пюре: возьмите 150 г свежей или замороженной малины, прогрейте на слабом огне 3–4 минуты, разомните и протрите через сито, чтобы убрать косточки. Добавьте 1 ст. л. сахара и уварите до густоты — лишняя жидкость мешает стабильности крема. Остудите полностью.

Теперь взбейте 120 г мягкого сливочного масла. Важно, чтобы оно было комнатной температуры — так масса получится воздушной и ровной. Постепенно добавьте 300 г творожного сыра, взбивая на средней скорости до гладкости. Введите уваренное малиновое пюре частями, продолжая работу миксера, и по желанию добавьте 1 ч. л. сока лимона. Когда крем станет плотным и однородным, его можно использовать сразу или охладить 10–15 минут.

Такой крем отлично держит форму при отсадке и не плывет на теплом столе. Им удобно собирать высокие коржи: малиновая кислинка освежает даже самые сладкие десерты.

  • Совет: если хотите более насыщенный цвет без красителей, увеличьте количество уваренного пюре — но добавляйте постепенно, чтобы не потерять плотность.

Смотрите рецепт классического крем-чиза — лучшего крема для торта.

Анастасия Фомина
А. Фомина
