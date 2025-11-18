Вкусная выпечка из пачки замороженных ягод! «Смородиновые завитки» — нежные воздушные булочки к чаю

Эти смородиновые завитки напоминают одновременно и бабушкины пирожки, и изысканную булочку из хорошей кофейни. Яркая кислинка замороженной смородины идеально сочетается с нежным дрожжевым тестом, а румяные завитки так красиво смотрятся на столе, что их жалко есть. И самое главное — готовятся они проще, чем кажется, а восторга вызывают море!

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 300 г замороженной смородины (не размораживать!), 100 г сахара, 1 ст. л. крахмала. Приготовьте опару из теплого молока, дрожжей и ложки сахара. Когда подойдет, добавьте растопленное масло, яйца, муку и замесите тесто. Дайте подойти в тепле 1–1,5 часа. Раскатайте в прямоугольник, посыпьте смесью смородины с сахаром и крахмалом. Сверните рулетом, нарежьте на порционные кусочки толщиной 3–4 см. Выложите в форму, оставляя расстояние между булочками. Дайте постоять 20 минут, смажьте желтком и выпекайте при 180°C 25–30 минут до золотистости. Подавайте слегка остывшими — так вкуснее!

