Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:00

Вкусная выпечка из пачки замороженных ягод! «Смородиновые завитки» — нежные воздушные булочки к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти смородиновые завитки напоминают одновременно и бабушкины пирожки, и изысканную булочку из хорошей кофейни. Яркая кислинка замороженной смородины идеально сочетается с нежным дрожжевым тестом, а румяные завитки так красиво смотрятся на столе, что их жалко есть. И самое главное — готовятся они проще, чем кажется, а восторга вызывают море!

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 300 г замороженной смородины (не размораживать!), 100 г сахара, 1 ст. л. крахмала. Приготовьте опару из теплого молока, дрожжей и ложки сахара. Когда подойдет, добавьте растопленное масло, яйца, муку и замесите тесто. Дайте подойти в тепле 1–1,5 часа. Раскатайте в прямоугольник, посыпьте смесью смородины с сахаром и крахмалом. Сверните рулетом, нарежьте на порционные кусочки толщиной 3–4 см. Выложите в форму, оставляя расстояние между булочками. Дайте постоять 20 минут, смажьте желтком и выпекайте при 180°C 25–30 минут до золотистости. Подавайте слегка остывшими — так вкуснее!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Эту вкуснятину попробовала в Грузии: пара яиц и пачка творога — завтрак за 7 минут
Общество
Эту вкуснятину попробовала в Грузии: пара яиц и пачка творога — завтрак за 7 минут
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Лимонный рулет с курдом: рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек
Общество
Лимонный рулет с курдом: рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек
Забудьте про бледные пирожки! Волшебная смесь для глянца
Семья и жизнь
Забудьте про бледные пирожки! Волшебная смесь для глянца
Творожные завитушки — 10 минут на замес и 20 на выпечку: аромат корицы и сахарная верхушка — невозможно оторваться
Общество
Творожные завитушки — 10 минут на замес и 20 на выпечку: аромат корицы и сахарная верхушка — невозможно оторваться
рецепты
выпечка
булочки
смородина
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова раскрыла судьбу спасенных российскими военными украинцев
Российские войска уничтожили на юго-западной окраине Купянска группу ВСУ
Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах
Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!
Докер скончался после смертельного удара грузом
Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче
Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела
В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году
Министр обороны Франции назвала Зеленского убитым карикатуристом
Экс-главе территориального управления Росавиации назначили срок
Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение
Россиянам рассказали об основных нюансах наследования имущества
Двух жительниц Херсонской области задержали за шпионаж
Подростки попытались покорить самую высокую точку Екатеринбурга
В Смоленской области назвали число сбитых беспилотников ВСУ
«Отпустить на СВО»: бывший топ-менеджер «Росатома» хочет искупить вину
В Китае расшифровали тревожный для Японии сигнал Путина
В Челябинской области задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН
Названа причина, почему суд отказал Фонду капремонта в иске к Арнтгольц
Ушел из жизни морской биолог Сергей Масленников
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.