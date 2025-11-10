Торт как из кондитерской: шоколадный творожный крем за 5 минут

Если хочется добавить десерту особый нежный вкус, приготовьте этот шоколадный творожный крем. Очень простой рецепт крем-чиза!

Для начала возьмите 200 г мягкого творожного сыра, добавьте 50 г сливочного масла, предварительно размягченного, 2–3 ст. л. сахарной пудры и 30 г какао-порошка. Все тщательно взбейте миксером до однородной воздушной массы.

Для более шоколадного вкуса можно растопить 50 г темного шоколада и влить его в крем, аккуратно перемешав до однородности. Крем получится плотным, но мягким, отлично держит форму и легко наносится на бисквит, коржи или вафли.

Совет: чтобы крем стал еще более нежным, охладите его в холодильнике 15–20 минут перед использованием — текстура станет нежнее, а вкус — более насыщенным.

