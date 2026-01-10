Атака США на Венесуэлу
Забудьте про магазинные сырки! Делаю домашний шоколадный плавленый сыр без консервантов. Вкус детства, но лучше

Помните сладкие плавленые сырки из детства? Этот рецепт — их улучшенная, «взрослая» версия. Вы сами контролируете качество шоколада, количество сахара и жирность творога. Никакого растительного жира, крахмала или соевого лецитина — только чистый, честный вкус.

Творог (1 кг, 9% жирности) протираю через сито или измельчаю блендером до максимально гладкой пастообразной консистенции. Шоколад (300 г, молочный или темный) и сливочное масло (200 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке, помешивая. В большую жаропрочную миску (для водяной бани) выкладываю творог, растопленную шоколадно-масляную смесь, яйца (4 шт.), сахар (1 ч. л.), соль (2 ч. л.), лимонную кислоту (1 ч. л.) и соду (2 ч. л.). Все тщательно перемешиваю венчиком до однородности. Миску ставлю на кастрюлю с кипящей водой (водяная баня) так, чтобы дно миски не касалось воды. На медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, прогреваю массу 10–15 минут. Она станет горячей, очень гладкой, глянцевой и начнет слегка пузыриться по краям. Снимаю с водяной бани. Еще раз хорошо перемешиваю. Горячую массу разливаю по небольшим силиконовым формочкам, креманкам или одной большой форме, застеленной пищевой пленкой. Даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Храню в холодильнике. Подаю как холодную намазку на тосты, печенье или крекеры.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
