Забудьте про магазинные сырки! Делаю домашний шоколадный плавленый сыр без консервантов. Вкус детства, но лучше

Помните сладкие плавленые сырки из детства? Этот рецепт — их улучшенная, «взрослая» версия. Вы сами контролируете качество шоколада, количество сахара и жирность творога. Никакого растительного жира, крахмала или соевого лецитина — только чистый, честный вкус.

Творог (1 кг, 9% жирности) протираю через сито или измельчаю блендером до максимально гладкой пастообразной консистенции. Шоколад (300 г, молочный или темный) и сливочное масло (200 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке, помешивая. В большую жаропрочную миску (для водяной бани) выкладываю творог, растопленную шоколадно-масляную смесь, яйца (4 шт.), сахар (1 ч. л.), соль (2 ч. л.), лимонную кислоту (1 ч. л.) и соду (2 ч. л.). Все тщательно перемешиваю венчиком до однородности. Миску ставлю на кастрюлю с кипящей водой (водяная баня) так, чтобы дно миски не касалось воды. На медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, прогреваю массу 10–15 минут. Она станет горячей, очень гладкой, глянцевой и начнет слегка пузыриться по краям. Снимаю с водяной бани. Еще раз хорошо перемешиваю. Горячую массу разливаю по небольшим силиконовым формочкам, креманкам или одной большой форме, застеленной пищевой пленкой. Даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Храню в холодильнике. Подаю как холодную намазку на тосты, печенье или крекеры.

